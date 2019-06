Auto contro moto nella notte, muore 44enne in Versilia

Una donna di 44 anni è morta in Versilia dopo un incidente stradale. La donna si trovava in sella alla sua moto Kawasaki 750 in viale Vespucci a Pietrasanta, quando si è scontrata con un'auto. Quest'ultima, guidata da una 63enne, stava svoltando a U uscendo da un parcheggio.

L'incidente è avvenuto alle 3 di oggi, sabato 1 giugno, e per la 44enne (residente a Massa) non c'è stato subito niente da fare. I sanitari inviati dal 118 hanno provato per trenta minuti a rianimare la motociclista ma il tentativo è stato vano. Sul posto anche la polizia stradale.

