Lavori di miglioramento sismico allo stadio Melani di Pistoia

Avrà inizio lunedì 3 giugno l'intervento di miglioramento sismico della tribuna ovest dello stadio comunale “M. Melani”. Si tratta di lavori programmati dall'Amministrazione comunale per superare alcune criticità che in passato avevano portato al rischio di rendere l’impianto sportivo inutilizzabile per le partite di campionato. L'investimento previsto è di 200mila euro, a cui si aggiungono 156mila euro per ulteriori opere che verranno portate a termine in contemporanea.

Il progetto sulla tribuna ovest riguarda le strutture portanti e la copertura, con interventi sulle travi e sugli ancoraggi, sui pilastri e sulle fondazioni. È parte di un più ampio percorso di verifica dello stadio sotto diversi aspetti normativi. Nei giorni scorsi è stato affidato, infatti, anche il servizio di valutazione sulla vulnerabilità sismica della curva nord.

I lavori alla tribuna ovest vengono eseguiti dalla ditta Edilgreen Costruzioni srl di Calenzano (Fi), individuata a seguito della manifestazioni di interesse pubblicata dall'Amministrazione comunale a marzo. A questi si accompagnano altri due interventi che prevedono l'installazione di nuove sedute nella tribuna ovest e l'integrazione dell'impianto di illuminazione del campo da gioco

Le 2113 nuove sedute saranno monocolore, blu o arancioni, e verranno montate in modo da formare al centro l'immagine del Micco, simbolo della città e della società. Secondo quanto concordato anche con i Vigili del Fuoco, i primi tre gradoni in basso della tribuna ovest verranno lasciati liberi perché disagevoli in caso di pioggia e comunque con una visibilità precaria.

Per ottemperare alle nuove disposizioni della Lega Pro, l'attuale impianto di illuminazione dell'area di gioco sarà integrato con l'aggiunta di ulteriori proiettori, sia sulle tribune ovest e centrali, sia su due torri faro; alcuni saranno alimentati dall'impianto esistente, altri con nuove linee. Il progetto è stato donato all'Amministrazione dalla Pistoiese, nell'ottica di una concreta collaborazione.

I lavori che avranno inizio lunedì saranno ultimati entro la fine di luglio, quando sarà nuovamente convocata la Commissione per l'agibilità dello stadio per il campionato 2019-2020. Questo, infatti, è quanto ha prescritto la Commissione di vigilanza sul pubblico spettacolo che si è riunita lo scorso settembre. Nei mesi scorsi erano state avviate le procedure di verifica tecnica dell'impianto, in base alle disposizioni ministeriali sulla sicurezza negli impianti sportivi e alle prescrizioni impartite dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Da qui, la decisione dell'Amministrazione comunale di procedere con i lavori e, quindi, affidare l'incarico professionale per la redazione del progetto di miglioramento sismico della tribuna ovest a uno studio privato, supportato dagli uffici comunali.

