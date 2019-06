Memoria, i bambini delle primarie a Empoli in 'Investire in Democrazia'

“Luoghi e Segni della Memoria” per i bambini delle primarie, ‘Narrare per Immagini’, ‘La Piramide dell'odio’ e il ‘Viaggio della Memoria’ per i ragazzi delle medie. Sono questi i percorsi a cui hanno partecipato oltre 500 studenti nell’ambito di Investire in Democrazia, il progetto che l’amministrazione comunale porta avanti da anni con momenti dedicati alla memoria storica della città, a esperienze nei campi di concentramento e di sterminio nazifascisti o con altri lezioni incentrate sui luoghi e monumenti più significativi per Empoli.

Martedì 4 giugno 2019, dalle 9.30, sarà il turno delle bambine e dei bambini delle scuole primarie, che si esprimeranno sempre al cinema-teatro ‘La Perla’ in centro storico; mentre mercoledì 22 maggio 2019 l’incontro finale era rivolto agli studenti di scuola secondaria di primo grado.

La mattinata si aprirà con il saluto del sindaco del Comune di Empoli Brenda Barnini e da Aned. Introdurrà Paolo Santini.

Ecco le classi partecipanti: VA e VB scuola ‘Leonardo da Vinci’, VA e VB della scuola ‘Colombo’ di Ponzano, VA e VB della ‘G. Carducci’, VA e VB della ‘J. Carrucci di Pontorme’, e le V della ‘F. Busoni’ di Pozzale, ‘D. Alighieri’ di Marcignana, di Serravalle e ‘C. Rovini’ di Cascine.

‘Investire in Democrazia’ contiene varie particolarità a seconda delle età dei ragazzi che vi partecipano. In totale, per questo anno scolastico 2018/2019 sono 200 gli studenti delle medie (8 classi terze, 3 dell'Istituto Comprensivo ‘Empoli Est’, 4 delle scuole ‘Busoni’ e una della SS.Annunziata). A queste si aggiungono ben 15 classi V delle primarie, ovvero oltre 300 alunni. Inoltre altre 23 classi di bambini più piccoli sono interessate con progetti di ‘Investire in Democrazia’, in totale quasi 950 bimbi solo delle scuole ‘elementari’.

ANED Empolese Valdelsa come sempre, grazie al lavoro dei volontari, ha seguito i ragazzi nella preparazione al viaggio ai campi di sterminio e ha curato tutti gli incontri con le scuole per il giorno della Memoria.

Fonte: Comune di Empoli - ufficio stampa

