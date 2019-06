Tesi (Cdx) replica a Squarcini (Lega): "Offese e accuse verso di me. Montopoli non meritava improvvisazione"

Visto che la Squarcini non sa nemmeno di cosa parla, sappia che sono l’esponente locale del movimento Energie per l’Italia (EPI), alleato con il centro-destra a livello nazionale, tanto che abbiamo anche 1 consigliere in maggioranza a Cascina che ha contribuito in maniera determinante a far vincere la Ceccardi di 101 voti, oltre ad assessori e consiglieri sparsi nei vari comuni pisani.

A settembre scorso, quando lei ancora non sapeva cosa fossero le elezioni comunali, ho cercato per primo di riunire tutto il CDX montopolese definendo la Lega il socio di maggioranza ed io mettevo a disposizione la mia candidatura a sindaco, pronto però a fare un passo indietro se si presentava un altro più degno di me. A gennaio siamo arrivati ad un passo dall’accordo, ma proprio i 2 rappresentanti leghisti hanno litigato tra loro facendo saltare tutto.

Poche settimane dopo, non contenti, i vertici leghisti pisani in una riunione riparatoria allo strappo precedente, hanno esordito con offese nei confronti dei presenti, ma soprattutto con accuse personali al sottoscritto.

A quel punto la soluzione per ricompattarci era che io prendessi la tessera della Lega per avermi sotto pieno controllo o che facessi da “suggeritore” alla loro candidata inesperta. Naturalmente chi mi conosce bene sa che non mi sarei mai prestato a simili giochetti.

Sono sempre stato ben cosciente che la nostra spaccatura avrebbe comportato la mancata vittoria a Montopoli, ma non intendo fare da unico capro espiatorio: la Lega montopolese si chieda perché alle europee ha preso 2469 voti ed alle comunali ben 500 voti meno; inoltre i dirigenti della Lega pisana si chiedano perché dove sono andati uniti con il CDX hanno comunque perso in comuni come Santa Croce, Castelfranco e Calcinaia, tanto per citare i più vicini. Imparino a trattare gli alleati come tali e non come sudditi!

Solo il tempo dirà quale opposizione ci aspetta e farà capire ai montopolesi che li ho salvati da tanta improvvisazione.

Massimo Tesi, Centrodestra per Montopoli

