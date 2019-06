Negozi aperti, banchi e altro: ecco 'Montaione tra Passato e Presente'

Domenica 2 giugno un motivo in più per passare una giornata a Montaione. Nel quadro delle iniziative dell’Estate Montaionese, il centro storico sarà animato per l'intera giornata dall'evento Montaione tra passato e presente organizzato da Borgoalto Centro Commerciale Naturale in collaborazione con il Comune di Montaione.

Dalle 9.30 il borgo si riempirà di tanti banchi di svariate tipologie, per gli appassionati e non solo, di antiquariato, collezionismo, prodotti vintage, artigianato e enogastronomia locale. Negozi, bar e ristoranti aperti tutto il giorno.

In Piazza Gramsci e nelle vie del Centro Storico, un modo diverso di trascorrere la festa della Repubblica.

Fonte: Comune di Montaione - Ufficio Informazioni Turistiche

