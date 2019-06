Pisa attraverso i francobolli, inaugurata la mostra

Inaugurata stamani sabato 1 giugno nell’atrio di Palazzo Gambacorti la mostra che illustra la storia di Pisa attraverso i francobolli che le sono stati dedicati. Alla inaugurazione hanno partecipato Andrea Buscemi, assessore alla cultura, Fabio Gregori, responsabile Filatelia Poste Italiane, Alviero Battistini, segretario del Centro Italiano Filatelia Tematica e Fabrizio Fabrini, autore della collezione filatelica.

“E’ un’iniziativa che offre respiro nuovo all’offerta culturale – ha spiegato il curatore della mostra Fabrizio Fabrini -, attraverso i pannelli esposti si ripercorre la storia e l’arte della città, con immagini e brevi didascalie, accompagnate da tutte le risorse della filatelia, dal comune francobollo agli “interipostali”, dagli annulli più rari agli esempi di spedizioni prefilateliche (quando cioè il francobollo ancora non esisteva), dalle cartoline antiche ai giornali d’epoca. Si tratta di un’ampia ricerca costruita mettendo insieme una serie di sparsi frammenti ordinati come tessere di un mosaico, nella quale non mancano riferimenti a personaggi illustri legati a Pisa ed a curiosità.”

“Si può raccontare la storia di una città anche attraverso un francobollo – ha dichiarato l’assessore Andrea Buscemi - Anzi il francobollo, meglio di altri mezzi, può raccontare con grande immediatezza i luoghi e le persone, gli eventi e la memoria, la cultura e la società di un territorio. Pisa con la sua grande storia e i monumenti che l’hanno resa celebre nel mondo, pare città ideale per raccontarsi attraverso una solo foto, un solo disegno, un solo semplice tratto, un’immagine sintetica.”

La mostra è allestita nell’atrio di Palazzo Gambacorti e sarà visitabile fino al 27 giugno (da lunedì a venerdì dalle 09.00 alle 19.00 e sabato dalle 09.00 alle 13.00). Insieme alla collezione di francobolli a tema pisano sarà visibile anche “La mia Pisa”, una selezione di medaglie di Angelo Ciucci.

In occasione della inaugurazione, grazie ad una apposita postazione operativa di Poste Italiane, è stato realizzato un apposito annullo filatelico dedicato al Giugno Pisano, con un francobollo celebrativo della figura di Galileo Galilei affrancato su cartoline di Pisa. Tantissimi stamani i visitatori che hanno partecipato all’inaugurazione della mostra e che hanno ricevuto le cartoline con l’annullo filatelico, disponibile solo per la giornata di sabato.

Fonte: Comune di Pisa - ufficio stampa

