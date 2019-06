Servizio Civile con Avis, 46 posti disponibili in Toscana: 9 tra Pisa e Empolese Valdelsa

46 posti disponibili in tutta la Toscana Sono 46 i posti disponibili in Avis per giovani che desiderano diventare volontari di servizio civile e sono 46 le sedi dell’associazione in tutta la regione che li accoglieranno per un anno impiegandoli in attività per la promozione della solidarietà e della donazione del sangue e del plasma tra gli studenti delle scuole superiori e delle università.

Ecco i posti disponibili: Arezzo e provincia 3, Grosseto e provincia 3, Siena e provincia 4, Firenze e provincia 9, Livorno e provincia 5, provincia di Lucca 1, Massa Carrara e provincia 3, Pisa e Empolese Valdelsa 9, Prato 1 e Pistoia e provincia 8.

Possono presentare la loro candidatura tutti i giovani senza distinzione di sesso che siano in età compresa fra 18 ed i 29 anni, residenti in Toscana o ivi domiciliati per motivi di studio siano non occupati, inattivi o disoccupati.

L’ingresso in servizio è previsto entro l’autunno 2019, il compenso è di € 433,80 mensili per un impegno di 30 ore settimanali su 12 mesi di servizio.

La domanda può essere presentata entro e non oltre le ore 14:00 di venerdì 7 giugno. Tutte le informazioni sul sito di Avis.

Fonte: Avis Toscana - Ufficio stampa

