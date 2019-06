Servizio civile, 'Scatti di cooperazione' al Teatro della Compagnia

Le chiavi dell’ “impegno” saranno consegnate ai ragazzi in servizio civile, si presenteranno sul palco del Teatro della Compagnia le imprese cooperative simulate del progetto Toscana 2020- Coop Work In Class - promosso da Confcooperative Toscana e dalla FTBCC -, saranno consegnati i premi per le migliori fotografie che hanno partecipato al concorso “L’ICS in uno scatto” destinato alle scuole secondarie di secondo grado.

“Scatti di cooperazione” è il titolo dell’evento che si terrà il prossimo 3 giugno presso il Teatro della Compagnia, Via Cavour 50 R a Firenze dalle ore 9.30 alle ore 13.00. Conduce la mattinata il cantante attore Lorenzo Baglioni.

Saranno presentati i dati sul servizio civile nelle cooperative di Confcooperative Toscana, ricerca commissionata all’Università degli Studi di Firenze e a cura di Gilda Esposito, ricercatrice del Dipartimento di Scienze della Formazione e Psicologia): la ricerca si è occupata di registrare i risultati in termini di occupabilità e di impegno civico di chi ha fatto l’esperienza del servizio civile nelle cooperative, date le peculiarità di questa tipologia d’impresa.

Nel corso della mattinata ci sarà modo di parlare anche delle opportunità del bando “Fermenti” a cura di Vincenzo De Bernardo di Confcooperative Federsolidarietà. Il bando intende offrire un sostegno tecnico e finanziario a iniziative di gruppi giovanili e sostenere le loro idee, progetti e iniziative su temi quali l’uguaglianza di genere, l’inclusione e la partecipazione, la formazione e la cultura, gli spazi - ambiente e territorio, il welfare, il benessere e la salute.

Sul palco del Teatro della Compagnia cinque tra volontari in servizio civile e operatori locali di progetto racconteranno la loro esperienza. A loro ed ai colleghi in sala, l’assessore regionale al welfare Stefania Saccardi consegnerà le chiavi dell’impegno.

Dopo i numeri del progetto Coop Work In Class, che saranno presentati dalla Presidente Irene Bongiovanni di Confcooperative Cultura Turismo e Sport, sarà poi la volta delle testimonianze di tre cooperative mature - Mds Editore di Pisa, Con Voi di Sesto Fiorentino e La Fucina di Rho – che si confronteranno con i ragazzi delle imprese cooperative simulate. Come è d'uso tra le start up alla conquista di investitori, i ragazzi, "soci" delle ICS avranno tre minuti per convincere il pubblico della bontà e validità della propria idea d’impresa.

A premiare infine i giovani fotografi che hanno partecipato al concorso “L’ICS in uno scatto” saranno Matteo Spanò, Presidente FTBCC, Silvia Rossi Direttore di Fondsviluppo Spa e Ernesto Pellecchia Direttore dell’USR per la Toscana. Lo scopo del concorso è stato quello di far riflettere i ragazzi sui valori che stanno alla base della cooperativa o di un gruppo “cooperativo” così come sulle dinamiche decisionali; il concorso è stato promosso in collaborazione con l’USR per la Toscana.

“L’evento al Teatro della Compagnia è un’occasione per dare la giusta rilevanza a quegli strumenti di cittadinanza attiva a disposizione dei giovani – commenta Claudia Fiaschi, presidente di Confcooperative Toscana - che sono, da una parte i progetti di servizio civile, dall’altra le imprese cooperative simulate dove i ragazzi possono mettere a disposizione competenze acquisite o da acquisire con l’obiettivo di contribuire sempre più allo sviluppo della propria comunità e del proprio territorio, tramite lavoro che dà dignità e produce anche ricchezza in senso ampio”.

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze