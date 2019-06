Sovigliana in festa per San Bartolomeo, il programma

Anche per quest'anno il 2 giugno iniziano i festeggiamenti del Patrono della Chiesa di Sovigliana, San Bartolomeo: ritrovo alle ore 16,00 presso lo stadio di Petroio, per la XV scarpinata “Libera la pace” e festa di fine catechismo “cammina e raccogli”, seguirà merenda-cena alla chiesa di Petroio, ed infine gara di torte con premiazione.

Di seguito il programma dettagliato:

Domenica 2 giugno - ritrovo ore 16,00 al campo sportivo di Petroio: XV scarpinata “Libera la Pace”

ore 18,00 – chiesa di Petroio, Festa di fine catechismo “Cammina e raccogli” camminata con raccolta di erbe selvatiche e realizzazione erbario con incontro sulle erbe e gara di torte, a seguire ristoro gastronomico e gara di torte …. con premiazione

Lunedì 3 giugno ore 21,30 – Casa del Popolo di Sovigliana: Rosario

Martedì 4 giugno ore 21,30 – campino parrocchiale: esibizione di Kung Fu della scuola Shaolin Quan Fa di Firenze

Mercoledì 5 giugno ore 21,30 - campino parrocchiale: esibizione di danza – varie scuole

Giovedì 6 giugno ore 21,30 - campino parrocchiale: concerto allievi scuola secondaria di I grado di Sovigliana

Venerdì 7 giugno ore 21,30 - chiesa parrocchiale: Veglia Eucaristica con esposizione del Santissimo fin dalla Messa delle ore 18,30

Domenica 9 giugno ore 12,30 – campino parrocchiale – Aperitivo insieme ai chierichetti e al coro

Lunedì 10 giugno ore 17,30 – campino parrocchiale – Torneo di basket

Martedì 11 giugno ore 17,30 – campino parrocchiale – Torneo di basket

Mercoledì 12 giugno ore 21,30 – campino parrocchiale: Spettacolo della Compagnia della Bizzarria D'Amore – balli ottocenteschi

Giovedì 13 giugno ore 17,30 – campino parrocchiale – Finali torneo di basket

Venerdì 14 giugno ore 21,30 – campino parrocchiale: Incontro con associazione “HIPPA E LELLA ONLUS” sull'affido

Sabato 15 giugno ore 20,00 - campino parrocchiale Cena paesana (in caso di pioggia la cena verrà effettuata al coperto)

Domenica 16 giugno ore 11,00 - chiesa parrocchiale: S. Messa solenne e chiusura della festa

Durante gli eventi delle settimane sarà funzionante il “barrino” gestito in collaborazione con l'Associazione Noi da grandi.

Il ricavato dalle varie iniziative sarà devoluto in parte per l'oratorio parrocchiale, in parte per la Piccola Casa della Divina Provvidenza del Terrafino ed in parte per l'Orfanotrofio La Crèche di Betlemme.

Dagli organizzatori un caro ringraziamento a tutte le aziende che hanno collaborato per la riuscita di questa iniziativa ed a tutti coloro che lavoreranno in queste giornate.

Fonte: Ufficio stampa

