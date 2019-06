Tecnologia nella crescita dell'economia, seminario a Firenze

Un seminario sul ruolo della tecnologia nella crescita e nello sviluppo delle economie si terrà martedì 4 giugno alle ore 15 presso la sede della presidenza regionale a Palazzo Strozzi Sacrati in piazza Duomo 10 a Firenze.

L'appuntamento è con Dario Fabbri, analista geopolitico, giornalista e consigliere scientifico e coordinatore per l'America della rivista Limes. Interverranno l'assessore alle attività produttive, della Regione Toscana Stefano Ciuoffo, il direttore di Irpet Stefano Casini Benvenuti e il direttore della direzione attività produttive della Regione Toscana Albino Caporale.

Al centro dell'incontro una riflessione su come negli Stati contemporanei la tecnologia assuma ancor più centralità nelle strategie geopolitiche: una visione complementare rispetto alle analisi dei processi e dei fenomeni dell'evoluzione dei sistemi produttivi per comprendere come le tecnologie, il loro controllo e la capacità di orientarle, costituiscano uno degli strumenti delle strategie geo-politiche e delle loro ricadute nazionali e territoriali.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

