Uffizi di nuovo aperti anche di sera

Gli Uffizi visitabili di sera, per una passeggiata tra i grandi capolavori della storia dell'arte, mentre la luce del tramonto entra dalle grandi finestre dei corridoi della galleria vasariana; oppure per un aperitivo, seduti nella suggestiva terrazza del museo collocata sopra la loggia dei Lanzi, affacciata su piazza Signoria.

Per il quarto anno consecutivo tornano le aperture serali estive della più celebre galleria fiorentina: a partire da martedi 4 giugno, fino al 24 settembre, ogni martedi sarà possibile entrare nella speciale fascia oraria delle 19-22 (unica eccezione il 13 agosto, data in cui non sarà attiva l'apertura). Il prezzo del biglietto sarà 20 euro, lo stesso per l'ordinario accesso al museo orevisto nel periodo annuale di alta stagione.

Fonte: Gallerie degli Uffizi - ufficio stampa

