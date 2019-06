Falsi esami e truffe, revocata la convenzione al dottore di Prato. Arriva il medico sostituto

A seguito della revoca della convenzione al dottor Vieri Riccioni l’Azienda ha subito provveduto a garantire la continuità dell’assistenza con un Medico di Famiglia che, con un incarico temporaneo, da lunedì prossimo sarà presente nello stesso ambulatorio lasciato da Riccioni, in via Pistoiese 172/M. Per le informazioni sugli orari è possibile contattare il numero 0574 604193. I pazienti, ai quali verrà anche spedita una lettera dall’Azienda Sanitaria, sono invitati ad effettuare comunque la scelta di un nuovo Medico di Famiglia.

L’Azienda Sanitaria, recepito il provvedimento del Collegio Arbitrale di Medicina Generale, relativo al procedimento disciplinare nei confronti del dottor Riccioni, ha immediatamente deliberato la revoca del rapporto di convenzione con il medico.

Riccioni è stato protagonista di un caso che ha avuto eco nazionale. Il 68enne originario di Montecatini Terme e con studio a Prato è stato pizzicato da Le Iene: faceva esami senza rilasciare alcun referto e incassando parcelle di 50-60 euro a visita senza emettere ricevuta o fattura.

