Ballottaggio, Nardella a Colle di Val d'Elsa per sostenere Donati

Dario Nardella martedì 4 giugno sarà a Colle di Val d’Elsa per sostenere Alessandro Donati al ballottaggio. L’appuntamento è per le ore 18 in Piazza Unità dei Popoli.

Il Sindaco di Firenze, forte della riconferma a primo cittadino ottenuta con uno straordinario risultato al primo turno, sarà nella città del cristallo per sostenere il candidato del centrosinistra in vista del voto del 9 giugno.

“Colle rinasce più unita e più forte – spiega Donati – e l’entusiasmo e l’energia dei colligiani dimostra che la città è pronta per guardare con fiducia al futuro. Colle merita di tornare ad occupare il posto che le spetta in Valdelsa e in tutta la Toscana. Ringrazio il Sindaco Nardella per il suo sostegno, la sua presenza martedì a Colle è un fatto di grande importanza per la nostra comunità”.

Fonte: Ufficio stampa

