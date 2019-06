Ballottaggio Prato, Spada (Cdx): "Garnier, Milone e Paradiso con noi"

“Le elezioni del 26 maggio scorso hanno confermato quel che già era noto: neanche un elettore su tre ha dato fiducia a Biffoni e al centrosinistra. Naturale quindi per tutti noi, ognuno con le proprie sensibilità, la decisione di sostenere al ballottaggio Daniele Spada. Ci siamo confrontati sul programma e sulle strategie, trovando una sintonia d’intenti e avviando sin da subito una mobilitazione sul territorio che ha visto simpatizzanti di tutte le liste collaborare fianco a fianco in incontri pubblici, a partire da quello del Metastasio, in iniziative nelle frazioni e volantinaggi. In presenza di dati ancora ufficiosi e di scarti esigui abbiamo ritenuto opportuno non alterare il quadro scaturito dal primo turno elettorale, determinato dalle scelte degli elettori. Proprio a loro ci rivolgiamo, alle donne e agli uomini che hanno sostenuto le altre liste e più in generale a tutti coloro che vogliono dare un futuro migliore a Prato". Lo affermano in una nota congiunta i rappresentanti delle liste Garnier, Prato Libera e Sicura e Lega Toscana.

"Quel che conta - commenta Daniele Spada, non è l'aspetto formale, ma sostanziale: sin da martedì i sostenitori delle liste di Marilena Garnier, di Aldo Milone e Emilio Paradiso stanno lavorando fianco a fianco con le forze della coalizione di centrodestra con un unico obiettivo: contattare quante più persone e presentare la nostra visione di città alternativa a quella del Pd. Perché, al di là dei tecnicismi, ad essere sovrani sono gli elettori", commenta Daniele Spada.

Fonte: Ufficio stampa

