I vigili del fuoco di Siena e di Poggibonsi sono intervenuti per un incendio di due capannoni di rotoballe a La Magione, nel Comune di Monteriggioni. L'area interessata dal rogo era particolarmente ampia, ma per il momento non si conoscono le cause dell'incendio. Le fiamme sono divampate nella mattinata di oggi, domenica 2 giugno, e le operazioni di spegnimento sono durate fino al pomeriggio.

