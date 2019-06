Centrodestra spaccato a Castelfranco? Sgueo dice no: "La coalizione va avanti"

Ribadisco che l'intenzione di Fratelli d'Italia è quella di andare avanti come coalizione, rimanendo in buoni rapporti con i singoli rappresentanti dei Partiti che hanno composto l'alleanza di centrodestra fino ad ora. Ma per fare questo, ci vuole la volontà di tutti e noi rispettiamo le singole decisioni in merito.

Da parte nostra, si sta lavorando già da ora per dare un importante contributo ad un'opposizione seria e costruttiva. Questa è stata una sconfitta dura da digerire, ma che ci da buone speranze per il futuro.

Detto questo, ne approfitto per ringraziare quel 39% che ha avuto fiducia nella nostra coalizione e quelle 159 persone che, con le loro preferenze, hanno contribuito alla mia elezione in Consiglio Comunale.

Nicola Sgueo - Fratelli d'Italia Castelfranco di Sotto

