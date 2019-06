Galleria dell'Accademia, viaggio nei musei umbri con Marco Pierini

È in arrivo il nuovo appuntamento, alla Galleria dell’Accademia di Firenze, con il viaggio virtuale alla scoperta dei tesori d’Italia e della rete museale nazionale: lunedì 3 giugno è in programma la conferenza di Marco Pierini, direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia e del Polo Museale dell’Umbria.

“Dopo aver spaziato da Nord a Sud, da Torino a Taranto passando per Modena e Urbino, ci fermiamo questa volta proprio nel cuore d’Italia, a Perugia, città scrigno del Medioevo e del Rinascimento, e in particolare scopriamo la Galleria Nazionale, che ha recentemente festeggiato, con una grande mostra, il suo centenario. Partecipate numerosi – raccomanda la direttrice della Galleria dell’Accademia di Firenze, Cecilie Hollberg - per ascoltare dalla voce del direttore Pierini quanto sia dinamica e sorprendente, nella sua ricca offerta culturale, la Galleria insieme alla città di Perugia”.

La Galleria Nazionale dell’Umbria, che ha sede nel Palazzo dei Priori di Perugia, ospita una ricca e tipologicamente variegata raccolta della produzione artistica sviluppatasi tra XIII e XVI secolo in Umbria e nell’Italia centrale, estendendosi poi, cronologicamente, fino al XIX secolo. Si spazia dai dipinti su tavola, tela e affreschi, alle sculture in legno e in pietra, dalle oreficerie alle miniature, ai disegni, ai tessuti, alle ceramiche. Il prestigio della raccolta è testimoniato dalla presenza di alcuni vertici dell’arte medievale e rinascimentale, con opere di Arnolfo di Cambio, Nicola e Giovanni Pisano, Duccio di Boninsegna, Gentile da Fabriano, Beato Angelico (Pala della Sapienza Nuova), Benozzo Gozzoli, Piero della Francesca (Pala di San’Antonio) e Francesco di Giorgio Martini. Ampio spazio è riservato agli artisti umbri Benedetto Bonfigli, Bartolomeo Caporali, Fiorenzo di Lorenzo e, in particolare, ai celebri dipinti di Perugino (Adorazione dei Magi, Annunciazione, Pietà, Polittico di S. Agostino) e Pinturicchio, presente con uno dei suoi massimi capolavori, la Pala di Santa Maria dei Fossi.

Fonte: Ufficio stampa

