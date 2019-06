Acque Spa informa che causa un importante guasto alla linea dell'acquedotto in zona Comiti (Montaione), le utenze a valle di Comiti, Mura, Alberi e case sparse, subiranno disagi per la fornitura di acqua. Acque spa ha attivato la riparazione e per limitare i disagi sta alimentando l'acquedotto con autobotti. Il problema dovrebbe essere risolto entro la serata di oggi, domenica 2 giugno, come ha informato anche il sindaco Paolo Pomponi su Facebook.

