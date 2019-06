Muore motociclista 68enne in un incidente in Mugello

Un 68enne di origini greche è morto in un incidente stradale a Faltona, nel comune di Borgo San Lorenzo. Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi, domenica 2 giugno, nelle vicinanze dell'autodromo del Mugello.

Il 68enne era alla guida della sua moto. Stava superando la fila di auto che procedevano in direzione dell'autodromo del Mugello, quando si è schiantato contro una vettura che svoltava a un incrocio.

L'impatto è stato fatale per il motociclista che è deceduto dopo essere stato portato in ambulanza all'ospedale di Borgo San Lorenzo. Sul posto la polizia municipale per i rilievi. Il conducente dell'auto è risultato negativo all'etilometro.

