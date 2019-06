I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti alle ore 12:45 circa di oggi, domenica 2 giugno, all'Alpe di Cavarzano, nel comune di Vernio. Un uomo ha avuto un malore e l’elicottero del nucleo vigili del fuoco di Bologna che era già stato allertato è giunto sul posto. Successivamente è intervenuto l’elisoccorso Pegaso del 118 che ha preso in consegna il malcapitato per portarlo in ospedale.

