Masterclass di clarinetto col Maestro Licostini a Vinci e Cerreto Guidi

Sabato 22 e domenica 23 giugno, presso il Centro di Formazione e Cultura Musicale dei Comuni di Vinci e Cerreto Guidi si terrà una Masterclass di clarinetto col Maestro Alessandro Licostini, clarinettista e didatta, conosciuto in Italia e all’estero come musicista e come ideatore di innovative imboccature per clarinetto.

La sua formazione è stata multiforme come i suoi interessi. Dopo il diploma in clarinetto, conseguito in giovane età presso l’Istituto Musicale “Boccherini” di Lucca con il M°Antonio Vitale, ha approfondito le problematiche relative alla tecnica e all’interpretazione con insigni musicisti quali: Giuseppe Garbarino, Piernarciso Masi, Palmiero Giannetti e presso prestigiose Accademie (Accademia Musicale Chigiana di Siena, Scuola di Musica di Fiesole), ottenendo più volte borse di studio CEE.

La sua attività didattica è intensa e produttiva e i suoi allievi sono vincitori di premi nazionali e internazionali.

Le lezioni si terranno presso il Centro di Formazione e Cultura Musicale di Sovigliana - Vinci (FI) dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 20.00

