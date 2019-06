Rissa di notte in via Sassetti, denunciati tre ventenni

Minacce, violenza e lesioni a pubblico ufficiale: per questo motivo tre ventenni sono stati denunciati a Firenze dopo una rissa. Un 24enne, un 25enne e un 27enne - tutti originari dell'Afghanistan - si sono resi protagonisti di una zuffa in via Sassetti tra le 4 e le 5 di oggi, domenica 2 giugno.

All'arrivo della polizia, alcuni dei partecipanti alla rissa si sono dati alla fuga e gli agenti sono riusciti a fermare e identificare i tre ventenni che hanno dato in escandescenza e opposto resistenza. Un agente ha subito una contusione riportando una prognosi di 6 giorni. I tre sono stati inoltre sanzionati per ubriachezza molesta.

Tutte le notizie di Firenze