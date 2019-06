Rubano carrello a una 93enne, il fruttivendolo le regala la spesa

Le hanno rubato il carrello della spesa, ma il suo generoso fruttivendolo l'ha aiutata. Il fatto è avvenuto alla fine di maggio a San Gimignano, dove una donna di 93 anni è stata derubata: ignoti le hanno portato via il carrello con all'interno tutto quello che aveva comprato.

Il fruttivendolo ha saputo della disavventura della sua cliente e ha mostrato di avere un cuore d'oro, scrive La Nazione. Ha deciso così di ricomprare tutto quello che era stato rubato alla 93enne e di darglielo in regalo, come ricompensa. Il carrello era infatti stato portato via a pochi passi dal banco del fruttivendolo.

