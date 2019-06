Scuola Pubblica di Musica di Poggibonsi, è tempo di saggi di fine anno

La Scuola Pubblica di Musica di Poggibonsi conclude il proprio anno accademico con i consueti saggi finali che si terranno nei locali dell’Accabì, Hospital Burresi, da lunedì 3 a venerdì 7 giugno. Oltre al coinvolgimento di tutte le studentesse e gli studenti, quest’anno si esibiranno anche i bambini delle scuole del territorio coinvolte nei progetti realizzati dai docenti della scuola pubblica di musica.

“Il saggio finale è un momento importante per studentesse, studenti e per la scuola di musica tutta. È infatti il momento conclusivo dell’annuale percorso formativo, un evento su cui si concentrano aspettative ed emozioni dei nostri giovani studenti, ma è soprattutto un momento di festa,di incontro e di saluto perché la musica è anche socializzazione - dichiaraRaffaello Pareti, direttore della Scuola Pubblica di Musica di Poggibonsi- Tante le novità di questa edizione. Ci sarà infatti l’esibizione dei bambini che hanno frequentato i corsi strumentali, riservati a due classi della scuola primaria del Comprensivo 1 (due classi terze dei plessi Bernabei e Marmocchi). Il progetto, che ha avuto una durata di sei mesi ed ha avvicinato alla studio del violino del violoncello e del flauto quaranta bambini, è stato finanziato dalla fondazione Dulcimer e realizzato in collaborazione con il Comprensivo 1, con il contributo di UniCoop Firenze e Studio odontoiatrico della dott. Silvia Cappelli. È importante sottolineare che il laboratorio, che non a caso è stato denominato ‘alla scoperta degli archi e del flauto’, ha ottenuto il successo che speravamo. L’entusiasmo per i risultati ottenuti dai bambini ha contagiato insegnanti e famiglie e il progetto sarà ripetuto anche il prossimo anno scolastico.

La seconda novità di questa edizione è la partecipazione della scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale di Tavarnelle che presenta un repertorio messo a punto dalla nostra insegnante Serena Rinaldi per una orchestrina di “Ukulele”, il tipico chitarrino a quattro corde della musica latina. L’esibizione sarà l’occasione per scoprire il sound del progetto che abbiamo in cantiere per la scuola primaria il prossimo anno scolastico. Il mio ringraziamento va ai docenti e agli studenti che si esibiranno, sottoponendo al pubblico il frutto di tante energie e della loro passione per la musica. L’appuntamento con tutti sarà poi ad ottobre per proseguire la strada intrapresa insieme.”

Programma. Si inizia lunedì 3 Giugno, alle ore 21.00 con i saggi delle classi di chitarra, batteria e canto e musica di insieme degli insegnanti Edoardo Daidone, Gianni Cerone, Nadia De Sanctis e Francesca Caponi. Martedì 4 giugno, alle ore 18.00, si esibiranno classi di violino, chitarra e musica di insieme delle insegnanti Maria Ciselli e Marta Marini, mentre alle ore 21.00 quelle di basso, sassofono, canto e musica di insieme degli insegnanti Stefano Allegra, Luca Signorini e Romina Capitani. I saggi proseguono mercoledì 5 giugno alle ore 21.00 con le classi di pianoforte e di chitarra degli insegnanti Ivan Morelli e Serena Rinaldi. Giovedì 6 giugno, alle ore 17.00, ci saranno i saggi delle classi di pianoforte,flauto, violoncello, violino e dei cori di voci bianche delle insegnanti Francesca Caponi, Marta Serpi, Martina Bellesi e Martina Ghizzani. Ci sarà inoltre il saggio dei laboratori della scuola primaria condotti da Marta Serpi, Martina Bellesi e Martina Ghizzani. Alle ore 21.00 i saggi della classe di musica di insieme di Marta Serpi e Marta Marini che saranno seguiti dai Saggi delle classi di pianoforte, violino e violoncello delle insegnanti Francesca Caponi, Marta Serpi e Martina Bellesi e dai saggi della classe di chitarra moderna di Andrea Scognamillo e della classe di canto di Nadia De Sanctis. Gran finale venerdì 7 giugno, alle ore 19.00 si esibirà l’ Ukulele orchestra diretta da Serena Rinaldi e alle ore 21.00: ci saranno i saggi della classe di tromba, basso tuba e trombone di Massimo Ceccarelli e della classe di pianoforte di Piero Lauria.

Tutte le esibizioni sono a ingresso libero.

Fonte: Comune di Poggibonsi

