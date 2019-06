Studenti attori a Castelfiorentino con 'Il punto d'appoggio'

Martedì 4 Giugno alle ore 9.30 al Ridotto del Teatro del Popolo, alcuni studenti della scuola media Bacci-Ridolfi dell’istituto Comprensivo di Castelfiorentino presenteranno il nuovo spettacolo teatrale ideato dalle insegnanti Liana Lari e Elisabetta Rosi, docenti di Matematica e da Donatella Gronchi, docente di Tecnologia. Ancora una volta il professor Renato Verdiani ha curato sia il testo che la regia.

Dopo i successi degli anni scorsi i giovani attori porteranno in scena un nuovo argomento di scienze col compito di dimostrare che studiare così è molto più facile e divertente.

Come al solito il titolo scelto: “IL PUNTO D’APPOGGIO” è un po’ enigmatico ma il disegno di un simpatico personaggio che regge una scala e l’immagine di Archimede lasciata come sfondo ci aiutano a capire di cosa si tratta e non lasciano spazio ai dubbi su ciò che andrà in scena.

Lo spettacolo, nato dal progetto PTOF “Teatro e Scienza”, è stato rappresentato per la prima volta al teatro LA FIABA di Firenze partecipando alla rassegna “Teatro Amore Mio”; oggi, al Ridotto, sarà ripetuto anche nel pomeriggio alle ore 17,30 con ingresso libero.

Dalla redazione del giornale non possiamo aggiungere altro che augurare a tutti un nuovo successo nella speranza che trovino davvero il punto d’appoggio per risollevare questo nostro mondo anche senza essere degli scienziati!

