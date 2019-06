Tragedia all'Elba, muore sub dopo un'immersione

Tragedia all'Isola d'Elba nella giornata di oggi, domenica 2 giugno. Un sub originario di Bologna è morto nelle acque dell'isola in provincia di Livorno.

Tra le cause del decesso si pensa a un malore in seguito a un'immersione. Da una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe

stato trovato in acqua e portato sull'elisoccorso con un verricello.

Trasportato a Cisanello, ha perso la vita proprio all'ospedale di Pisa. L'incidente per il sub è avvenuto al lago di Marina di Campo.

