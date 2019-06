Ubriachi, tirano un bicchiere di vetro al barista: denunciati

Un 27enne e un 32enne si sono visti rifiutare l'ennesimo drink e hanno tirato un bicchiere di vetro contro il barista. Il fatto è avvenuto nella notte tra sabato 1 e domenica 2 giugno a Firenze, in un pub del centro.

I due, di origini albanesi, erano visibilmente ubriachi e il barman ha deciso di non servir loro alcolici. I giovani non l'hanno presa bene e hanno reagito.

Sono intervenuti i poliziotti, che hanno placato i due, i quali avevano iniziato a dare ancor più in escandescenza. Entrambi sono stati denunciati per resistenza e minacce a pubblico ufficiale e sanzionati per ubriachezza molesta.

