Ubriaco, scatena una lite e infastidisce i passanti: 21enne denunciato

Un 21enne è stato denunciato a Firenze per resistenza a pubblico ufficiale e ubriachezza molesta. Oggi, domenica 2 giugno, verso le 16.30 il giovane, di origini ghanesi, era con un complice in via Canova a un supermercato e stava bevendo alcolici.

I due hanno litigato e uno, nell'allontanarsi, ha sbattuto contro un'auto in transito danneggiando il parabrezza e fuggendo.

Il 21enne, già noto dai sanitari di Torregalli per problemi psichiatrici, è rimasto sul posto e ha infastidito i passanti, tutto ciò mentre continuava a bere. Una guardia giurata del supermercato ha cercato di trattenerlo in attesa dei carabinieri e della polizia municipale.

All'arrivo delle forze dell'ordine, il giovane è stato portato a Torregalli e denunciato.

