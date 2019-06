Abusata mentre visita casa da affittare, 82enne condannato per violenza sessuale

Un 82enne di Villa Campanile è stato condannato alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione con concessione della sospensione condizionale della stessa dal tribunale collegiale di Pisa (Dott.ssa Frizilio - Dott.ssa Mirani - Dott.ssa Fabbricatore) per violenza sessuale (reato di cui all’articolo 609 bis ultimo comma del codice penale) ai danni di una 40enne che lavora in Lucchesia.

L’uomo, nel 2015, aveva toccato nelle parti intime la donna, cercando di baciarla sul collo e sul seno e per questo è stato denunciato dalla 40enne. Il tribunale ha accolto in toto la richiesta del Pubblico Ministero, la dott.ssa Romano.

La parte civile a mezzo del suo legale, avvocato Ilenia Vettori, esprime soddisfazione per la sentenza pronunciata. Tra 30 giorni verrà depositata la motivazione.

I fatti nel 2015. La donna stava cercando un appartamento in affitto vicino al luogo dove aveva trovato un nuovo lavoro e aveva deciso di visionare un appartamento in un paesino vicino in provincia di Pisa. Durante la visita per visionare un alloggio il proprietario di casa, un 82enne, abusò di lei. Mentre l'anziano la guidava attraverso l'alloggio, arrivati in cucina la bloccò, abusandone. Il fatto fu subito denunciato ai carabinieri e la donna rinunciò a prendere in affitto la casa. La donna è originaria della provincia di Pistoia.

Decisiva la testimonianza di un residente del paesino dove c'è la casa.

Tutte le notizie di Altopascio