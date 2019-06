Al Cattaneo formazione e lavoro con PRO.MO: imprese nella Moda alle superiori

“Polo Tecnico Professionale - Professione Moda”, è tempo di bilanci. Sono passati cinque anni da quando la Regione Toscana decise di riunire allo stesso tavolo istituti scolastici superiori, istituti formativi, imprese e associazioni di categoria dei comparti conciario, calzaturiero, della pelletteria e dell'abbigliamento realizzando attività di orientamento, didattica innovativa, progetti e sinergie tra il sistema formativo, il territorio e le imprese. Oggi gli attori di questo progetto sono nuovamente riuniti, per tirare le fila dei risultati raggiunti. Giovedì 6 giugno all'ITT Cattaneo di San Miniato (Pisa) alle 15 si svolgerà il convegno “Istruzione, formazione e lavoro” indetto da PRO.MO – Professione Moda che vedrà partecipare le realtà coinvolte a vario titolo nel progetto, pronte a discutere del cammino fatto insieme e delle prospettive future.

Durante il pomeriggio verranno presentati i progetti PROMO Sì, Alternanza & Co., PROMOTION e IeFP triennali e verranno consegnati gli attestati per i percorsi per drop out, formazione territoriale e strategica filiera moda, frutto del dialogo e della collaborazione avviati in questi anni tra le varie realtà coinvolte. Il convegno sarà quindi un’occasione preziosa e significativa per raccontare progetti, iniziative e sviluppi futuri.

Il “Polo Tecnico Professionale - Professione Moda”

La collaborazione tra i soggetti coinvolti, tutti operanti a vario titolo per lo sviluppo delle competenze nel comparto Moda, ha permesso al “Polo Tecnico Professionale - Professione Moda” di proporre una pluralità di opportunità educative, attraverso la realizzazione di percorsi flessibili che vanno dall'alternanza scuola-lavoro, ai percorsi di formazione professionale di livello tecnico superiore o universitario, fino ad attività formative per la riconversione professionale o per l’aggiornamento.

Il convegno è aperto e con posti limitati.

Per registrarsi inviare un’e-mail a: pitd070007@istruzione.it

