Ambiente: bimbi scout Fucecchio, genitori e amministratori ripuliscono piazza Libertà

Domenica 2 giugno, il branco Waingunga del gruppo scout Fucecchio 1, composto da bambini e bambine dagli 8 agli 11 anni di età, ha pulito il giardino in piazza della Libertà a Fucecchio, insieme ai genitori, ai capi scout e all'amministrazione comunale.

Nel corso dell'anno scout i bambini e le bambine hanno lavorato sull'importanza dell'ambiente, sull'ecosostenibilità e sulla necessità della raccolta differenziata. Attraverso attività, giochi, riflessioni e impegni, hanno sperimentato uno dei punti della Legge scout: "amano e rispettano la natura".

A conclusione di questo lavoro, come da metodo scout, è stata fatta un’azione concreta per comprendere attraverso il fare, il significato fondamentale del rispetto dell'ambiente. È stato un momento condiviso e proficuo, che ha visto per primi a mettersi in gioco i bambini stessi, che sono il futuro del genere umano.

"In un periodo storico come quello che ci appartiene, in cui notiamo con una forte frequenza la sofferenza del nostro pianeta, e che di fronte a questo, si sono rafforzate a livello mondiale le attenzioni verso il clima e il mondo che ci accoglie, lo scoutismo ha sempre fatto un passo in avanti nella cura e nella tutela della nostra amata Terra".

Fonte: Gruppo scout Fucecchio 1

