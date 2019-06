Assemblea di Potere al Popolo Valdera, tavoli di lavoro politici e sociali

Venerdi 7 giugno alle ore 21.30 al Circolo Arci "Primavera" in via Tosco Romagnola, 1031 a Cascina (PI), POTERE al POPOLO VALDERA e provincia di PISA organizza una assemblea pubblica a libera partecipazione, per aderenti, simpatizzanti, e per chi vuole semplicemente saperne di più e conoscere meglio questa realtà.