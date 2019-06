Fiori col nome del candidato regalati fuori dalle chiese, infiamma la polemica a Pontedera

Fiori donati vicino alle chiese delle frazioni di Pontedera, nella mattina di ieri, domenica 3 giugno. Un gesto che traina però la campagna elettorale del centrodestra a favore di Matteo Bagnoli, candidato al ballottaggio di domenica 9 giugno contro Matteo Franconi assessore uscente della giunta di centrosinistra.

La polemica è nata sui social network dalla denuncia di un utente: "Hanno donato questi fiori a mia nonna dicendo che erano per la Festa della Repubblica, solo dopo si è accorta del cartellino", spiega riferendosi all'invito di voto. Il botta e risposta è stato serrato con i simpatizzanti dell'area di centrodestra, per le modalità di consegna che secondo chi ha pubblicato la foto non erano chiare, una sorta di pubblicità occulta.

La consegna di queste piantine è andata avanti nelle piazze delle chiese di La Rotta, Montecastello, Treggiaia, Fuori dal Ponte e nella piazza del Duomo nel capoluogo. Secondo quanto afferma la testata Quinews l'episodio è stato stigmatizzato da uno dei parroci che ha assistito alla scena.

