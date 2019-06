Ballottaggio Toscana, quale schieramento uscirà vincitore? Il sondaggio (non statistico) di questa settimana

Ballottaggio, maggioranza dei Comuni Cdx/Csx? (SONDAGGIO CON VALIDITA' NON STATISTICA) Centrodestra

Centrosinistra 13 votes · 13 answers Vota Results

Ritorna il sondaggio di gonews.it dopo uno stop forzato dovuto a questioni tecniche (in vantaggio nei giorni in cui è stato attivo il centrodestra, 'pronostico' non avveratosi per la conferma della maggioranza delle amministrazioni di centrosinistra). Dopo le elezioni non tutte le situazioni sono state risolte nei 189 Comuni in cui si è votato. In ben 18 di questi si tornerà a votare per il ballottaggio, in 17 perché sopra i 15mila abitanti e perché nessun candidato ha raggiunto il 50%+1 delle preferenze dei votanti; in 1 di questi, Capoliveri, perché i voti per gli unici due candidati sono stati incredibilmente gli stessi.

gonews.it seguirà il voto di domenica 9 giugno e lo scrutinio dopo le 23. Nel frattempo, invitiamo i nostri lettori a partecipare al sondaggio su quale schieramento in totale uscirà vincitore, il centrodestra o il centrosinistra. Ricordiamo che come per tutti i sondaggi di gonews.it, il voto non ha valore statistico, serve solo a 'tastare' il polso dei nostri lettori. Il sondaggio chiuderà alle 23 di domenica 9 giugno.

PROVINCIA DI FIRENZE

Borgo San Lorenzo

Figline e Incisa Valdarno

Signa

PROVINCIA DI PISA

Ponsacco

Pontedera

San Miniato

PROVINCIA DI SIENA

Colle di Val d'Elsa

PROVINCIA DI PISTOIA

Agliana

Monsummano Terme

PROVINCIA DI PRATO

Prato

Cortona

San Giovanni Valdarno

Capoliveri

Cecina

Collesalvetti

Livorno

Piombino

Rosignano Marittimo

Tutte le notizie di Toscana