Catalogo, oltre mille alunni coinvolti nel progetto Vival-Fondazione Credito Valdinievole

“Catalogo” è il nome del progetto artistico che Fondazione Credito Valdinievole e ViVal Banca hanno dedicato alle scuole primarie e secondarie di primo grado delle tre aree (Pistoia, Valdinievole, Pisa e Provincia) in cui ViVal Banca rappresenta un punto di riferimento per cittadini e aziende.

Ideato da Fabio Schirru, in arte Tellas, insieme a Emanuel Carfora (Cooperativa Keras), in parallelo all’attività didattica da ottobre 2018 a maggio 2019 ha stimolato gli studenti attraverso laboratori, workshop, uscite sul territorio, con un obiettivo: sensibilizzarli alla conoscenza della natura dei luoghi dove vivono grazie a foto, video, disegni e pittura. Il progetto ha coinvolto oltre 1.000 alunni distribuiti nei vari plessi scolastici suscitando grande curiosità e grande attenzione.

Infine, da sempre pronte ad accompagnare la crescita delle ragazze e dei ragazzi che frequentano le scuole del nostro territorio, oggi pomeriggio Fondazione Credito Valdinievole e ViVal Banca hanno accolto gli insegnanti, gli studenti e le loro famiglie nella Sala Giovannelli della sede centrale di ViVal Banca a Montecatini Terme: presente il neo eletto sindaco di Montecatini Terme, Luca Baroncini, che ha rivolto un saluto a tutti i partecipanti, è stato il modo migliore per chiudere l’anno scolastico e per ricordare le emozioni del progetto artistico “Catalogo” vissuto in allegria e condivisione da artista e giovani.

Scuole coinvolte nel progetto artistico “Catalogo” - Anno scolastico 2018/2019

Istituto Chini di Montecatini Terme

Istituto Galilei di Pieve a Nievole

Istituto Caponetto di Monsummano Terme

Istituto Da Vinci di Pistoia

Istituto Galilei di Pisa

Istituto Iqbal Masih di Bientina e Buti

Fonte: ViVal Banca

Tutte le notizie di Montecatini Terme