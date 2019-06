A cena da Messer Giovanni, ultimi posti per la prima data

Con l’arrivo del bel tempo il borgo di Certaldo Alta si appresta a rivivere le atmosfere medievali con “A cena da Messer Giovanni”, le due cene-spettacolo organizzate dall’Associazione Elitropia in Via Boccaccio. Se è pressoché esaurita quella di sabato 15 giugno, è invece ancora possibile prenotarsi per quella di sabato 8 giugno, ma, consigliano gli organizzatori, non c’è da aspettare l’ultimo minuto.

L’evento “A cena da Messer Giovanni” ruota intorno ad una cena che cerca di ricreare sapori ed atmosfere medievali. Lungo Via Boccaccio vengono allestite due lunghissime tavole, ai lati della strada che per l’occasione viene illuminata da torce, con i commensali che siedono sul lato esterno rivolti verso il centro della via, così da poter osservare i figuranti di Elitropia che portano le vivande su grandi e scenografiche portantine in legno, i teatranti e gli artisti che allietano la serata. Le portate, servite in piatti di coccio e posateria in legno che al termine rimane in omaggio ai commensali, sono intervallate da spettacoli di duelli di spada, mangiatori di fuoco, trampolieri; spettacoli realizzati dalla Compagnia del Drago Nero di Leandro Faraoni, apprezzata e conosciuta in tutta Italia.

Questo il menu delle cene: morsini di pane con duretti di porco; inzuppa di fave menate con crostone di Martellino; stinco di Ser Fabiotto da Cusona con fantasia aromatica; dolcini di Egano con vin dolce di Peronella; vino ed acqua. Il servizio di catering è curato da Party Giò – Certaldo. Costo: € 40 / persona –

Prenotazione obbligatoria. Le due cene hanno lo stesso menù. Inizio ore 20, termine previsto ore 23.

Per partecipare, prenotazione obbligatoria: Tel. 0571 663128 – Cell. 335 6988480 mail info@elitropia.org

