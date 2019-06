Contrasti 2019, la musica classica contemporanea è di casa a Firenze

Contrasti 2019, a cura di mdi ensemble e Davide Santi, torna a Firenze e si conferma – dopo il successo di pubblico dello scorso anno - come uno degli appuntamenti di musica classica contemporanea più interessanti della città.

Per festeggiare il suo quinto anno nel capoluogo toscano, la rassegna rinnova il suo format con un calendario concentrato in una settimana di concerti, dal 7 al 14 giugno 2019. Open your ears è il claim scelto per questa stagione di Contrasti 2019. Un invito rivolto direttamente al pubblico ad accostarsi agli interpreti per assaporare nuove sonorità. Un itinerario di ascolto e di scoperta del linguaggio musicale in cui i musicisti di mdi ensemble e gli stessi compositori, che saranno ospiti delle varie serate, introdurranno il programma dei concerti, offrendo agli ascoltatori le chiavi di lettura utili a comprenderne appieno i contenuti.

Contrasti 2019 inaugura la sua quinta edizione nella prestigiosa sede di Villa Romana, venerdì 7 giugno, alle ore 21, aprendo contestualmente anche il programma della decima rassegna music@villaromana con cui il concerto è realizzato in collaborazione. Il programma va a sondare un tipo di performance musicale che valica gli abituali “usi” strumentali, e che accosta a due compositori affermati, il danese Simon Steen-Andersen e il francese Gérard Pesson, recenti lavori di giovani compositori italiani dell'ultima generazione, quali i talentuosi Sara Caneva e Lorenzo Troiani, oltre allo sperimentale assolo per flauto di Giovanni Verrando.

Un concerto nel quale le tecniche richieste dagli autori si spingono fino a oltrepassare le possibilità tecniche degli strumentisti. Quello che si presenterà al pubblico è un vero e proprio trionfo di nuove sonorità e gestualità Ai confini della performance, come il titolo della serata sottolinea, nel quale non

mancheranno colpi di scena! Tutti i concerti di Contrasti 2019 sono ad ingresso libero fino a esaurimento posti.

PROGRAMMA CONTRASTI 2019

1 – OLTRE LA PERFORMANCE

Venerdì 7 giugno, ore 21.00

Villa Romana – Via Senese 68, FIRENZE

Ingresso gratuito

In collaborazione con music@villaromana

Sara Caneva, Become a fan, per ensemble e due ventilatori

Giovanni Verrando, First Born Unicorn, per solo flauto

Lorenzo Troiani, Cara è la fine II, per violino e due assistenti

Simon Steen-Andersen, Im rauschen, per flauto, ottavino (suonabile da non flautista) e

clarinetto basso

Gérard Pesson, Cassation per clarinetto, trio d'archi e pianoforte

mdi ensemble

Paolo Casiraghi, clarinetto

Sonia Formenti, flauto

Lorenzo Gentili-Tedeschi, violino

Paolo Fumagalli, viola

Giorgio Casati, violoncello

Luca Ieracitano, pianoforte

2 – HOMMAGE (PER TRE)

Lunedì 10 giugno, ore 21.00

Lyceum Club Internazionale – Lungarno Guicciardini 17, FIRENZE

Ingresso gratuito

Marco Stroppa, Hommage à Gy.K. per clarinetto, viola e pianoforte

György Kurtág, Hommage à R.Sch. per clarinetto, viola e pianoforte

Robert Schumann, Märchenerzählungen per clarinetto, viola e pianoforte

mdi ensemble

Paolo Casiraghi, clarinetto

Paolo Fumagalli, viola

Luca Ieracitano, pianoforte

3 – MUSICA SOTTILE

Giovedì 14 giugno, ore 21.00

Gabinetto Scientifico Letterario Vieusseux – Palazzo Strozzi, FIRENZE

Ingresso gratuito

Vasiliki Legaki, Ortsa per violino e viola

Maurizio Azzan, Monochrome per trio d'archi

Franz Schubert, Trio D471in si b maggiore per trio d'archi

Hugo Gomez Chao-Porta, Mesure d'attente per trio d'archi

Daniela Terranova, Rainbow Dust in the Sky per trio d'archi

mdi ensemble

Lorenzo Gentili-Tedeschi, violino

Paolo Fumagalli, viola

Giorgio Casati, violoncello

Fonte: Ufficio stampa

