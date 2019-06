Costo delle cure in pronto soccorso, trasparenza e garanzia per il cittadino

“È un atto di trasparenza e di garanzia far sapere agli assistiti il costo complessivo delle prestazioni effettuate all’interno dell’Azienda Sanitaria ed in particolare in Pronto Soccorso”. Ne è convinto Simone Magazzini, direttore del dipartimento della Medicina d’Urgenza ed area critica dell’Azienda USL Toscana centro.

Il software gestionale (Dedalus) in uso nei pronto soccorsi dell’Azienda USL Tc, e istallato anche in altre aziende sanitarie, prevede la possibilità di stampare non solo l’importo del ticket ma anche la modalità con cui viene calcolato sulla base del tariffario regionale e delle condizioni di esenzione del cittadino.

Questa opzione di stampa è utilizzata da tempo. “Fino ad ora –precisa Magazzini- nessun cittadino aveva protestato perché questa reportistica garantisce al cittadino equità e trasparenza nell’applicazione della normativa”.

Fonte: AuSL Toscana centro - Ufficio Stampa

