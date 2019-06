Droghe assortite per il MotoGp del Mugello, tre arresti

I Carabinieri della Compagnia di Borgo San Lorenzo, in occasione della manifestazione sportiva del Motomondiale presso l’autodromo internazionale del Mugello, hanno intensificato i controlli tesi alla prevenzione e repressione del traffico degli stupefacenti.

Csita e Batman, due cani del Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Firenze a supporto della Stazione Carabinieri di Scarperia, nel pomeriggio di venerdì hanno 'annusato' la possibile presenza di droga in alcune auto. In una è stata trovata marijuana, in possesso di un belga di trentaquattro anni. I venti grammi occultati nel cruscotto sono stati quindi sequestrati e l’uomo è stato denunciato in stato di libertà.

Più sostanzioso il carico rinvenuto nell’altro mezzo: diciotto grammi di cocaina, nove di speed, una nuova droga a base di anfetamine e caffeina, sette grammi di hashish, sette di marijuana e diverse banconote di denaro in contante, all’incirca 2mila euro. Quanto scoperto è stato posto sotto sequestro mentre i due detentori, di quarantasette e di trentacinque anni, originari entrambi della Bosnia e lì residenti, sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio. Entrambi sono stati processati per direttissima presso il Tribunale di Firenze che ha disposto la misura coercitiva personale del divieto di dimora nelle Regione Toscana.

Nel corso dei controlli, la Stazione di Scarperia ha segnalato all’Autorità amministrativa ventisette persone (di cui 5 stranieri) per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti e sequestrato complessivamente grammi 22.1 di cocaina, 9 di SPEED, 0.8 di eroina, 0.5 di MDMA, 73,68 di marijuana e 42.8 di hashish.

Il traffico è stato intenso nella giornata di ieri, per il deflusso dei veicoli che hanno interessato le direttrici vero l’autostrada. Proprio mentre svolgeva questa attività, la Stazione di Firenzuola è intervenuta per sedare una lite tra due avventori di un chiosco. I militari si sono impegnati non poco per riportare la calma, tanto che hanno dovuto procedere all’arresto di uno dei due contendenti, C.L., trentasettenne di Firenzuola, per violenza, resistenza e lesioni ad un pubblico ufficiale. Sarà giudicato dal Tribunale di Firenze per direttissima quest’oggi.

Tutte le notizie di Scarperia e San Piero