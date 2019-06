Ecologia, a Firenze 'Eumans' con Marco Cappato

Si terrà domani, martedì 4 giugno, a Firenze, la quinta riunione di "Eumans", il movimento paneuropeo di iniziativa popolare creato da Marco Cappato.

La riunione, promossa insieme all’Associazione Luca Coscioni e a "Dal dire al fare noi", si terrà a Firenze (Sit'n'Breakfast, via San Gallo 21/r) e "ovunque" via GoToMeeting in collegamento con diverse città italiane ed europee.

«Dirsi europeisti non basta più - ha dichiarato Cappato nella lettera di Convocazione - serve creare soluzioni europee alle grandi questioni ecologiche e sociali del nostro tempo. Per farlo, bisogna rinunciare alle rendite di posizione di vecchie eredità partitiche e attivare gli strumenti della mobilitazione diretta e delle iniziative popolari, facendo vivere la democrazia anche lontano dalle elezioni».

Programma della serata

18.00 - 20.00 "Chi non ricicla paga"

20.00 - 20.30 cena

20.30 -22.30 "Contro ogni nazionalismo, anche dopo il voto": dibattito post-europee su come far vivere la democrazia lontano dalla campagna elettorale

Interverranno tra gli altri:

Marco Cappato (tesoriere Associazione Luca Coscioni e promotore di Eumans)

Virginia Fiume (Coordinatrice di Eumans)

Angelo Bonelli (coordinatore Federazione Nazinale dei Verdi),

Andrea Caneschi (Direttore del Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei Materiali),

Andrea Barbarella (Fondazione Sviluppo Sostenibile),

Elisa Meloni (Economista Ambientale, Ricercatrice Sant'Anna di Pisa, Volt Europa),

Simone Sapienza (Segretario Radicali Roma e coordinatore campagna Ripuliamo Roma),

Andrea Salimbeni (ingegnere energetico e coordinatore delle iniziative ecologiche di Eumans).

Fonte: Ufficio Stampa

