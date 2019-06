Farsi compagni di viaggio, la formazione di Auser Toscana

La formazione come momento di crescita per i volontari per permettere di migliorare i servizi messi in atto dall'Auser. E' questo l'obiettivo di "Farsi compagni di viaggio" un percorso costituito da alcune tappe che portano "Verso un sistema di accompagnamento".

In questo cammino con al centro l'accompagnamento sociale sono state coinvolte altre associazioni: Avo Associazione volontari ospedalieri, Anteas, e Ada Associazione diritti Anziani. Il progetto è iniziato il 29 marzo scorso e ha visto la partecipazione di 27 volontari (10 donne e 17 uomini) e si concluderà il 5 giugno 2019 (dalle 9 alle 12.45) con un seminario conclusivo presso la sede dell'Auser Regionale Toscana in via Pier Paolo Pasolini 105 a Sesto Fiorentino (Firenze).

Interverranno: Simonetta Bessi presidente Auser Toscana, Paolo Caselli presidente Anteas Toscana, Cristina Machado presidente AVO Toscana e Patrizia Bartolini presidente ADA Toscana. Seguiranno i focus su alcuni argomenti: "Il percorso formativo: risultati di un'esperienza formativa" ne parleranno Franca Ferrara responsabile formazione Auser Volontariato Toscana e i partecipanti al progetto "Farsi compagni di viaggio"; Nicoletta Chiani, esperta in gestione delle risorse umane interverrà su "La qualità della relazione interpersonale"; Paolo Profeti esperto di politiche sociali (IRIS) parlerà di "Organizzazione e contesto normativo del Sistema di accompagnamento sociale".

Altri interventi saranno del vicepresidente della SdS Nord ovest e assessore alle politiche sociali del Comune di Sesto Fiorentino Camilla Sanquerin, del responsabile formazione, progettazione e servizi territoriali Cesvot Riccardo Andreini, del dirigente Regione Toscana Paola Garvin e del presidente nazionale Auser Enzo Costa. Modera Elena Andreini direttore Auser Informa Toscana.

Al termine saranno consegnati gli attestati di partecipazione.

Fonte: Auser Toscana

