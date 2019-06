Fusione di società, nasce L'Academy Calcio Giovanile Aglianese: Fiorentina il riferimento

La svolta. Una bella, bellissima notizia per il calcio: ad Agliana Academy Aglianese e Calcio Giovanile Agliana si uniscono per dare vita a un’unica società: l’ Asd Academy C. G. Aglianese.

Dopo anni di rivalità, la presa di coscienza che l’unione fa la forza, per il bene del movimento calcistico nostrano: un percorso, intrapreso per migliorare l’offerta sportiva a bambini e ragazzi.

Academy Aglianese e C. G. Agliana metteranno assieme esperienza, tecnici, dirigenti ed entusiasmo per quest’importante e ambizioso progetto, che farà di Agliana uno dei principali poli calcistici a livello giovanile con oltre 400 tesserati e la disponibilità di figure di alto livello a ricoprire ruoli chiave nella preparazione tecnica e atletica, ma anche nella crescita personale dei ragazzi.

“ È un passo necessario per il bene delle nostre società e dei giovani – sostengono, all’unisono, i presidenti Franco Melani e Gian Luca Zarrini –. Da un lato c’è l’esigenza di far fronte alla carenza di strutture, dall’altro la volontà di unire le forze e ottimizzare le risorse dirigenziali e tecniche. Fondamentale una collaborazione a 360 gradi per consentire ai ragazzi di fare calcio, dando continuità alle loro aspirazioni in base alle attitudini individuali. Se poi qualcuno di loro avesse l’opportunità di calcare palcoscenici più importanti, saremmo i primi a gioirne perché testimonierebbe un eccellente lavoro svolto”.

La nuova realtà collaborerà con l’ ACF Fiorentina, diventando un centro di riferimento della gloriosa società professionistica.

“ Ci aspettiamo che la nuova amministrazione comunale s’impegni a garantire la massima efficienza e disponibilità degli impianti sportivi ai nostri atleti perché per noi è una priorità fare calcio nei nostri impianti”, chiosano Zarrini e Melani.

Già dai prossimi giorni il sodalizio darà vita a stage per le nuove leve calcistiche, in attesa dell’inizio della stagione 2019/2020.

Fonte: Asd Academy C. G. Aglianese

