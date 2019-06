È nato “il Giardino di Duccio” nel Q4, grazie alla famiglia e ai suoi amici per l’impegno, per non aver mai perso il sorriso, per aver trasformato il dolore in qualcosa di positivo per tutta la città. Duccio Dini è il giovane rimasto ucciso da un'auto il 10 giugno 2018 su via Canova, durante un inseguimento tra rom. "Noi ci saremo sempre e non dimenticheremo mai Duccio Dini", spiega il sindaco di Firenze Dario Nardella con un post su Facebook.

