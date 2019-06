Incendio in un negozio, intervengono i vigili del fuoco. Nessuna persona coinvolta

I Vigili del Fuoco di Aulla sono intervenuti con 5 unità e due mezzi in località Arpiola di Mulazzo in via della Liberazione per un incendio che ha coinvolto un negozio. La squadra intervenuta ha estinto l'incendio di un attività commerciale posta al piano terra in uno stabile di tre piani fuoriterra, evitandone il propagarsi al resto dell'attività e della struttura. L'incendio ha interessato materiale vario posizionato nei pressi dell'esterno negozio e di conseguenza si è propagato all'attività commerciale e alla facciata dello stabile. Non si segnalano persone coinvolte.

