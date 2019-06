Assemblea di Italia Nostra: si rinnova il consiglio direttivo. Mostra sul Ponte Mediceo di Cappiano

Si comunica la convocazione dell'assemblea dei soci di Italia Nostra Medio Valdarno Inferiore per venerdì 7 giugno 2019, presso il Palazzo Della Volta a Fucecchio (ore 18,00 in prima e ore 18,30 in seconda

convocazione) con il seguente O.D.G.:

1) rinnovo consiglio direttivo

2) varie ed eventuali

L'incontro è aperto a tutti e, per eventuali nuovi interessati potrà essere l'occasione per conoscere la nostra sezione che da anni si occupa di questioni culturali/ambientali riguardanti Fucecchio e Comuni limitrofi.

Si comunica inoltre che per la stessa occasione sarà inaugurata la mostra sul Ponte Mediceo di Cappiano ospitata presso la Fondazione Montanelli Bassi e organizzata in collaborazione con Italia Nostra Medio Valdarno Inferiore.

Saranno quindi presentate le nuove tavole con acquerelli di Massimo Tosi, raffiguranti i principali spazi e monumenti storici di Fucecchio, realizzate con il contributo di: Comune di Fucecchio, Italia Nostra, Fucecchio Riscopre e Pro Loco. Concluderemo con un aperitivo.

