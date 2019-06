Lavori e disagi in Fi-Pi-LI: automobilisti arrabbiati. La segnalazione di un lettore

I disagi erano stati annunciati, ma sono in tanti a esprimere malumori per quanto riguarda il cantiere sulla FI-PI-LI che interessa il tratto di strada compreso tra gli svincoli di Montelupo e Ginestra Fiorentina in entrambe le direzioni di marcia. Riceviamo e pubblichiamo la lettera di un lettore che critica la modalità dei lavori:

"Premetto: i lavori sono sacrosanti per un’arteria così importante, ma vedere che il disagio che sopportiamo non è compensato con un impegno lavorativo degno di questo nome è proprio scandaloso:

· ormai da più di una settimana abbiamo il blocco e restringimento ma a lavorarci vediamo si e no 4-5 persone senza attrezzatura ne mezzi d’opera. Arriveranno ma intanto una settimana è già passata solo per delimitare le carreggiate.

· l’orario di lavoro a 1 turno giornaliero è semplicemente assurdo.

· per un disagio del genere ci si aspettava che almeno l’appalto prevedesse lavori h.24 (tre turni) festivi compresi (ieri per esempio tutti i servizi a Firenze e nelle località di mare erano attivi, non vedo perché non si possa lavorare sulle strade attrezzandosi con le maestranze per eseguire i turni)

· la congestione poi si ritorce anche sulle frazioni adiacenti agli ingorghi…Montelupo in primis che ha triplicato il traffico mattutino e pomeridiano serale per tutti gli automobilisti che scappano dalla FIPILI per trovare “sollievo” sulla Tosco romagnola."

