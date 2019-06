Lavoro, un posto di tecnico impiantista in Metrocittà

La Città Metropolitana di Firenze ha pubblicato un avviso di selezione pubblica di candidati per la stipulazione di un contratto di formazione e lavoro per un posto a tempo pieno e determinato, in categoria C1, con funzioni di tecnico impiantista presso la Direzione Edilizia dell'ente. La scadenza è il 27 giugno 2019.

L'avviso di selezione con i requisiti richiesti (perito industriale), segnato con codice 68 sulla pagina web http://www.cittametropolitana.fi.it/concorsi/, e il modello di domanda sono anche in allegato al presente comunicato.

Documenti correlati:

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa

