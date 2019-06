Libernauta: premiazione con Yaser e boom di iscrizioni

È uno dei progetti più longevi dedicati alla promozione della lettura tra gli adolescenti, e in questa sua XIX edizione - organizzata da Allibratori Aps Onlus - è riuscito a coinvolgere migliaia di ragazzi di età compresa tra i 14 e i 19 anni. I giovani partecipanti non hanno soltanto letto i libri selezionati da Libernauta, ma si sono anche misurati nella scrittura di almeno 3 recensioni, guadagnandosi così il diritto a vincere uno dei premi del concorso. Mercoledì 5 giugno all'Auditorium del Centro Rogers di Scandicci , l'atto finale di questa iniziativa, con la premiazione dei partecipanti più meritevoli e la performance musicale di Yaser Ramadan, cantante fiorentino dei Killer Queen e stella di Amici 17 (inizio ore 16:00 - Ingresso libero). L'artista, dalle forti influenze internazionali soul/funk/r&b, reinterpreterà alcune canzoni selezionate dalla playlist di Channel XIX: il canale dove i Libernauti, ispirati dai titoli dei libri in concorso, hanno raccolto i loro brani preferiti.

Tra i ricchi premi in palio in questa XIX edizione di Libernauta: 4 ingressi per le 5 giornate di Lucca Comics and Games (grazie alla preziosa collaborazione avviata quest’anno con Lucca Crea) 2 biglietti per il concerto di Ed Sheeran al Firenze Rocks e 2 e-reader (messi a disposizione dall’Associazione Wimbledon grazie alla partnership tra Libernauta e il festival “La città dei lettori”. Inoltre, 2 buoni da 4 lezioni presso la scuola di musica "Chiave di Basso", abbonamenti a Netflix, abbonamenti a Spotify e buoni acquisto libri e tanti altri.



Libernauta è organizzato e realizzato da Allibratori Aps Onlus, è promosso da Regione Toscana, Comune di Firenze, Comune di Scandicci, SDIAF e SDIMM, con il patrocinio di Città Metropolitana di Firenze e AIB Toscana, Miur. In collaborazione con Lucca Crea, Associazione Wimbledon, Collettivo Fumofonico, associazione Qualcunoconcuicorrere.