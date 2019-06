Medicea, 200 appassionati alla cicloturistica con bici e abbigliamento d'epoca

Sono stati ben 200 i ciclisti che hanno partecipato alla Medicea, cicloturistica con bici e abbigliamento d’epoca che quest'anno ha ricordato Leonardo Da Vinci nel cinquecentenario della morte del grande Genio. Ben sei ristori, presenze internazionali e tanti appuntamenti glamour.

"La manifestazione ha visto due giornate davvero spettacolari - spiega Massimo Santoni de La Medicea - e i partecipanti hanno potuto scegliere tra 3 percorsi, quello della «Signoria» lungo 35 chilometri e 200 metri, il «Granducale» di 49,9, ed infine «Il Magnifico» di 67,4 chilometri con il maggiore dislivello di tutti i tracciati. Un grazie al Comune di Carmignano e alla famiglia Olmo che ci hanno seguito in tutto in questa splendido ritorno alle origini del ciclismo".

"Carmignano è davvero un luogo dove si può unire lo sport e il turismo - spiega Stella Spinelli, assessore al turismo del Comune di Carmignano - la sosta durante il suggestivo e splendido percorso sulle colline del Montalbano, a Casa Toia a Bacchereto, dove da piccolo Leonardo ha trascorso diversi anni dalla nonna è stata davvero un qualcosa di unico".

La manifestazione era valida per il VII memorial Enzo Coppini, il popolare «Morino», uno dei ciclisti pratesi più dinamici, trascinatore instancabile di iniziative ciclistiche. Molto partecipato il secondo trofeo Giuseppe Olmo che ha visto i ciclisti confrontarsi nell'Ora di Olmo con una cronometro che da Carmignano arrivava a La Serra e tornava in Piazza Matteotti in ricordo del campione pratese che stabilì nel 1936 il record dell’ora al velodromo Vigorelli a Milano viaggiando alla media di 45,067 chilometri.

"Abbiamo avuto appassionati dalla Germania e dall'Austria oltre a tanti ciclisti provenienti da tutte le regione italiane - illustra Gianni Roselli - dopo la cronometro e il mercatino sempre vivo la tenuta di Artimino insieme a Biagio Pignatta ci hanno preparato le loro degustazioni. Nell'occasione la bicicletta del Coppini ha preso la strada di Vicenza con il gruppo veneto presente numeroso e molto vintage per la Medicea 2019".

Fonte: Ufficio Stampa

