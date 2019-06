Miss Italia 2019, alle selezioni di Sambuca Val di Pesa trionfa Asia Pantosti

Asia Pantosti di Livorno vince a Sambuca Val di Pesa (FI) la prima selezione regionale del concorso di Miss Italia 2019 per la Toscana.

La bella concorrente labronica prevale sul gruppo di 18 concorrenti provenienti da varie localita' della Toscana ed e' la prima semifinalista regionale 2019.

L'appuntamento ultra decennale come prima tappa del concorso in Toscana che era in programma per domenica 26 maggio in occasione della 34esima sagra delle Frittele di Fiori d'Acacia e rinviata causa maltempo e' stata organizzata dall'U.S. Sambuca con il contributo di Chianti Banca.

La giuria della serata presieduta dal signor Massimo Pecciarelli direttore della filiale Chianti Banca di Sambuca e come segretario dal signor Tiziano Alba consigliere al comune di Barberino-Tavarnelle, al termine dello scrutinio finale ha emesso il seguente giudizio:

1^ Classificata - Miss Sambuca - ASIA PANTOSTI - di Livorno - 18 anni - studentessa - H. 1,76 - capelli biondi - occhi verdi - del segno del Toro.

2^ Classificata - Miss Bellezza Rocchetta - ALICE GUIDI - di Montignoso (LU) - 19 anni - studentessa - H. 1,74 - capelli castani - occhi marroni - del segno della Bilancia.

3^ Classificata - Miss Terza Classificata - ALICE BOTTI - di Pistoia - 23 anni - commessa - H. 1,70 - capelli biondi - occhi azzurri - del segno della Bilancia.

4^ Classificata - Miss Quarta Classificata - FRANCESCA FABBIANI - di Vicchio (FI) - 23 anni - educatrice - H. 1,73 - capelli castani - occhi marroni - del segno della Vergine.

5^ Classificata - Miss Quinta Classificata - ASIA CAROLINA BOTTAINI - di Lucca - studentessa - H. 1,75 - capelli castani - occhi marroni - del segno dei Gemelli.

6^ Classificata - Miss Sesta Classificata - ALESSIA NUTI - di Prato - 22 anni - commessa - H. 1,70 - capelli castani - occhi castani - del segno del Cancro.

La prima classificata è stata premiata dal signor Massimo Checcucci presidente dell'U.S. Sambuca e si aggiudica il diritto di partecipare alla semifinale regionale in programma i primi di agosto.

La serata è stata condotta da Raffaello Zanieri e le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate da Paolo e Patrizia Antilli con Luana Compagnucci del salone AR Stilisti per Capelli di Castelfiorentino (FI).

L'organizzazione della serata è stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso di Miss Italia per la Toscana e la Liguria, con la preziosa collaborazione di Alessandro Ferrari, Alessio Stefanelli e di Giovanni Rastrelli.

I prossimi appuntamenti con le selezioni del concorso sono programmati per lunedi' 10 giugno a Montevarchi (AR), giovedi' 13 giugno a Galluzzo (FI), sabato 15 giugno a Ginestra Fiorentina (FI) e giovedi' 27 giugno al ristorante Parco la Ragnaia di Calenzano (FI).

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Barberino Tavarnelle